﻿Dybala non è un pacco postale in balie di onde e umori

L’Inter ha perfezionato il ritorno di Lukaku in nerazzurro. E ora prevalgono le parole “stand-by”, “frenata”, “riflessione” e “pentimento” in riferimento a Paulo Dybala. Premesso che ognuno può pensarla come ritiene, noi restiamo delle stessa idea, quella di due mesi abbondanti fa. Paulo Dybala è una prima scelta dell’Inter. E per Dybala proprio l’Inter è la prima scelta. Nelle ultime ore abbiamo ascoltato nomi di altri club accostati alla Joya, almeno tre o quattro, alcuni dal nostro punto di vista improponibili. Ognuno faccia la corsa che ritiene, alla fine vedremo serenamente i cavalli all’arrivo. Due cose però vorremmo chiarire. La prima: Lukaku non era la priorità e Dybala non è un due di briscola, piuttosto per Romelu c’era la necessità di chiudere entro il 30 giugno per chiarissimi motivi fiscali. La seconda è più importante della prima: Dybala non è un pacco postale, in balia delle onde, che aspetta fine giugno per decidere dove andare o per “elemosinare” una destinazione. Se capisse di essere un ripiego, se lo avesse già capito, avrebbe già cambiato rotta. Mica aspetta qualcuno in eterno per farsi scaricare. Magari sta aspettando, ora che è in vacanza, proprio perché gli hanno chiesto di aspettare. Il resto lo vedremo non troppo tardi. Serenamente.

Foto: Twitter Juventus