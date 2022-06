﻿Dybala-Inter, quello che gli altri non vogliono ancora dire. E su Lukaku…

Paulo Dybala all’Inter è un’operazione scandita da oltre due mesi. In quel periodo i “no surprise” con la voce impastata avevano parlato di intermediari che lo avevano offerto in Inghilterra. Falso. La cosa bella di queste ore, con Antun di nuovo a Milano per chiudere un’operazione ormai completata, è che ci sono quelli capaci ancora di parlare di “distanze”, “possibile controsorpasso Lukaku”, come se fosse una gara automobilistica. Quelli che gli altri non vogliono ancora dire su Dybala all’Inter è l’evidenza dei fatti, è sotto gli occhi di tutti, è un ritardo grave ma comprensibile (c’era chi parlava addirittura e ancora di Atletico Madrid appena una settimana fa) perché su certe notizie bisogna lavorarci per tempo, senza distrazioni, altrimenti prendi un ritardo incolmabile. Ma quello che gli altri non vogliono ancora dire sarebbe il caso che lo dicessero, aspettare un comunicato non ha quasi più senso. Quanto a Romelu Lukaku il discorso è semplice: l’Inter aspetta che si liberi al 100% dal Chelsea con la formula del prestito (il meno oneroso possibile). E aspetta comunicazioni che ancora non ci sono, tenendo conto che la situazione va sempre tenuta sotto controllo e che Romelu sarebbe già a Milano (nerazzurra).

Foto: Twitter Juve