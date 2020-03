﻿Cosmi, numeri da incubo: così il Perugia affonda. Che disastro!

Roberto Goretti spiega a modo suo la crisi del Perugia, ovviamente la colpa è sempre degli altri. Ma la cosa più assurda, paradossale e con pochi precedenti è che Serse Cosmi dal suo arrivo ha allenato il Perugia a perdere sempre o quasi. Il ko contro il Benevento certifica la quinta sconfitta consecutiva, un disastro con pochi precedenti. Totale: otto partite, sei punti, serve un commento? In condizioni di normalità ci sarebbe da rimettere il mandato, oppure dovrebbe essere la società a fare qualcosa. Semplicemente perché il Perugia ora ha il dovere di guardarsi alle spalle per non rendere disastrosa una stagione già negativa. La società aveva deciso, andando anche in ritiro, di dare due chance a Cosmi, fino al prossimo impegno di Salerno. Quindi la posizione non andava certo verificata ieri ma la gara dell’Arechi sarà fondamentale. Una cosa è sicura: l’avvento di Serse ha compromesso la stagione del Perugia. Altro che salto di qualità…

Foto: Twitter ufficiale Perugia