﻿Conti e Pezzella-Samp, Messias-Toro gli aggiornamenti

La Samp sarà presto protagonista sul mercato. Nel frattempo ha individuato, come vi abbiamo già raccontato, due obiettivi concreti per le fasce: Andrea Conti a destra e Giuseppe Pezzella a sinistra. Sul ‘97 del Parma accostato anche al Milan senza nulla di concreto, ci sono stati sondaggi del Cagliari che ha Lykogiannis in scadenza di contratto, ma la presenza di D’Aversa può dare un vantaggio alla Samp. Su Junior Messias dal Crotone al Torino aggiungiamo solo che il prossimo contatto potrebbe essere quello decisivo: ci sono altri pretendenti, per esempio la Fiorentina, al momento in stand-by. E Juric insiste per avere il centrocampista offensivo brasiliano, si potrebbe chiudere a 8 milioni più bonus. L’interesse della Lazio? Fantamercato.

Foto: Facebook Crotone