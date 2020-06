﻿Benevento, è Sturridge l’obiettivo per l’attacco

Il Benevento è abituato ai grandi colpi e ha messo nel mirino Daniel Sturridge, 31 anni a settembre, sul punto di svincolarsi con il Trabzonspor. L’indiscrezione è di OttoChannel, la tv ufficiale del club di Vigorito.

Proprio domani, a Sturridge, scadrà la squalifica di quattro mesi (vincitore di una Champions con il Liverpool la scorsa stagione) maturata dopo le rivelazioni a suo fratello di un possibile trasferimento al Siviglia, poi non andato in porto. Sturridge in passato era stato sondato anche dall’Inter, per Inzaghi sarebbe comunque un colpo di livello.

E per Vigorito si tratterebbe di un’altra operazione di spessore dopo aver portato nel Sannio sia il centrocampista brasiliano Sandro che il difensore francese Bacary Sagna. Ora l’assalto a Sturridge…

Foto: Twitter personale