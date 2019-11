Argurio: “L’addio all’Hajduk per rispetto verso Bjelanovic”

Christian Argurio ha risolto il contratto che lo avrebbe legato all’Hajduk Spalato: un’avventura durata poche settimane che il direttore sportivo sintetizza così. “Intanto, voglio ringraziare l’Hajduk per avermi dato un’opportunità così importante. Ma dopo aver fatto rapide valutazioni, ho intuito che non sarebbe stato giusto restare alla fine del rapporto tra il club croato e Sasa Bjelanovic. Era stato proprio Bjelanovic a volermi all’Hajduk, con il suo addio ho ritenuto opportuno mettermi da parte per una questione di rispetto. Auguro all’Hajduk le migliori fortune”.