﻿“Ancelotti al Napoli fino a giugno”. Le ultime parole famose e la ripartenza (d’oro) Everton

“Ancelotti resterà al Napoli fino a giugno”. Abbiamo ascoltato anche questa, dopo Udinese-Napoli, una bizzarra interpretazione molto lontana dallo stato reale delle cose. Infatti, si capiva chiaramente che il club partenopeo non avrebbe potuto sopportare una situazione così delicata e complicata in campionato. Troppo semplice prendere le distanze, infatti poche ore dopo (lunedì 9 dicembre) si è materializzata la svolta Gattuso che ha spazzato via qualsiasi superficiale sentenza sul futuro di Ancelotti. Infatti, la ripartenza di Carlo si chiama Everton: un contratto lungo, magari non un club di primissima fascia in Premier, però la necessità di ripartire subito, altro che Napoli fino a giugno… Ancelotti stava tenendo i contatti con Ibrahimovic, non a caso il Napoli si è raffreddato (da giorni) dopo la fine del rapporto con il tecnico emiliano. Vedremo se ci saranno i margini per una coppia Ancelotti-Ibra lontano dall’Italia, precisamente a Liverpool. Intanto, l’Everton è pronto a riempire d’oro Carletto: contratto fino al 2024 per un totale superiore ai 25 milioni (staff compreso).

Foto: Twitter ufficiale Napoli