Schick: i pro e i contro della Samp. Keita: i retroscena delle ultime offerte

Patrik Schick potrebbe restare alla Samp? Nulla escludiamo, ma la sua volontà era quella di andar via già la scorsa estate e così vorrebbe fare. Si è promesso all’Inter e confida che l’Inter faccia in fretta, ha saputo della Roma ma non ha ancora aperto. L’Inter non più permettersi di perdere Schick avendo da tempo il suo sì totale e si sta organizzando per dare le garanzie in più anni alla Samp. Fa bene Ferrero quando dice che l’offerta giallorossa è alta, ma senza la volontà del diretto interessato – che non si sente un esterno offensivo – non si può approfondire. I pro della Samp in caso di conferma sarebbero quelli di avere un attaccante importante per un’altra stagione, i contro – superiori ai pro – che dalla prossima estate scatta la clausola da 25 e non sarebbe un vantaggio. E poi lo stesso Giampaolo ha fatto capire che non avrebbe senso tenere Schick contro la sua volontà, dovrebbe esserci una riconversione rispetto alle attuali motivazioni. La Juve fuori? Non ci fidiamo delle parole di Marotta, ma per il momento non siamo andati oltre un sondaggio. Schick è abbastanza collegato a Keita: su quest’ultimo c’è una pressione enorme, anche il Milan vorrebbe infilarsi in quel pertugio difficilissimo, magari migliorando l’offerta (e magari ci riproverà l’Inter impegnata su Schick). Ma fino a quando lui avrà in testa la Juve – anche a parametro zero – non bisogna fare altro che aspettare l’ultima decisione di Lotito. Domanda semplice semplice: la Lazio preferirebbe perderlo a zero piuttosto che accettare un’offerta, quella bianconera, di sicuro inferiore a quella di altri club? Non ne siamo tanto convinti: quindi fino a quando Keita avrà questa voglia di Juve l’alternativa per Lotito è quella di andare magari a una battaglia legale, ma con il cartellino in fumo. Conviene aspettare.

Foto: sito Samp-zimbio