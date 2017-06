Roma, per il dopo Salah conferme su Ghezzal e piace sempre Berardi. E Karsdorp…

Si muove sottotraccia il mercato in entrata della Roma, che ha già registrato l’arrivo di Hector Moreno. Per quanto riguarda il dopo Salah sono arrivate conferme su Rachid Ghezzal, nome da noi accostato in esclusiva alla Roma nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Lo specialista in scadenza con il Lione ha parecchio mercato, ma i giallorossi ci sono. E piace sempre Domenico Berardi, altro scenario raccontatovi in tempi non sospetti. Passando dagli esterni d’attacco a quelli di difesa, la Roma continua a lavorare per Rick Karsdorp, il laterale del Feyenoord e della Nazionale olandese sul quale c’è anche l’Inter.