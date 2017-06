Il retroscena: Suso-Milan, perché si è bloccato tutto. E cosa può accadere

Prima, durante e dopo. Prima del closing Milan aveva concordato il rinnovo, attuale scadenza 2019, per altre due stagioni in rossonero da 2,5 milioni più eventuali bonus. Durante il closing ha dovuto aspettare. Ma dopo il closing Fassone e Mirabelli gli hanno detto che non avrebbero potuto garantirgli quei soldi, ma soltanto due milioni a stagione. A quel punto Suso e chi lo ha rappresenta hanno frenato, non accettano quelle condizioni. Sperano che il Milan salga a 2,5 milioni a stagione, in base agli accordi con la vecchia proprietà. E se non dovesse accadere? Suso piace a Montella, non quanto Cuadrado, ma piace. Suso è nella lista della Roma e di qualche club inglese. L’ipotesi Cuadrado, al momento non c’è trattativa, si potrebbe sviluppare soltanto se partisse lo spagnolo. E Suso in rossonero resterebbe molto volentieri, ma soltanto a patto che quel mezzo milione netto a stagione venga ripristinato. Accadrà?

Foto: Twitter Milan