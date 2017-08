Il retroscena: Spartak Mosca disperato, ci prova anche per Jovetic. Ma… 

Niang non vuole andare allo Spartak Mosca, il club russo disperato nelle ultime ore ha fatto un tentativo anche per Stevan Jovetic. Ora bisogna capire cosa deciderà di fare l’attaccante che in passato ha detto no a Brighton e Newcastle, che non chiuderebbe al Siviglia ma per ora non ci sono le condizioni. Per ora registriamo il tentativo dello Spartak con Jovetic, sondato timidamente anche dal Monaco, sempre più indeciso sul suo futuro.

Foto: Twitter Inter