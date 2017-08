Il retroscena: Schick ha scelto l’Inter perché ha gradito un gesto. Quando…

Patrik Schick ha scelto l’Inter perché ha gradito un passaggio essenziale nella sua giovane carriera. Quando ci sono stati i problemi dopo le visite con la Juve, l’Inter è entrata immediatamente in azione, ha fatto sentire la sua vicinanza al suo attaccante in un momento particolare. E gli ha comunicato che avrebbe voluto chiudere l’operazione presto, ritenendolo un passaggio fondamentale di questa sessione di mercato. Ci sarà tempo e modo per perfezionare l’accordo tra i club, i prossimi giorni saranno molto intensi in tal senso. Ma l’Inter ha guadagnato una corsia preferenziale proprio nella fase più delicata dell’estate di Schick. L’attaccante ha gradito molto e per questo motivo ha dato la precedenza ai nerazzurri.

Foto: sito ufficiale Sampdoria