Il retroscena: Roma, proposto scambio Cuadrado-Manolas, ma per ora è no. Mahrez…

Un difensore per la Juve? Con calma. Caldara non è una pista molto praticabile, semplicemente perché l’Atalanta non intende privarsene prima della prossima estate secondo accordi. La Juve in queste ore ha altre priorità (Bernardeschi, il centrocampista con l’idea Matic tornata di moda, De Sciglio in arrivo, più Canceloa altro indiziato per le fasce difensive), ma l’idea Manolas – tra le altre – piace. E nelle ultime ore c’è stato un sondaggio: proposto Cuadrado, visto che la Roma cerca un ottimo interprete degli ultimi trenta metri. La pista Mahrez, segnalata dall’Inghilterra diversi giorni fa, intriga molto ma è costosa (con i bonus ci avviciniamo ai 40 milioni); c’è stato più di un contatto con la Dinamo Kiev per Yarmolenko. Per Mahrez la Roma potrebbe avvicinarsi ai 25 milioni più bonus, oppure alzare ancora l’offerta. Di sicuro sarebbe il colpo in grado di accendere gli entusiasmi dei tifosi giallorossi che, intanto, stanno onorando la campagna abbonamenti. Intanto la Roma aspetta Defrel, ormai in dirittura, e alla proposta Juve (scambio Cuadrado-Manolas) dice no. Almeno per ora…