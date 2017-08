Il retroscena: Reina, l’offerta Psg dopo la gara di ieri. Il Napoli non vuole trattare. Pepe…

Offerta recapitata all’entourage di Reina nella serata di ieri, dopo la partita di Nizza. Il Paris Saint Germain non confermerà, ma i passi sono stati fatti, completamente. Il Psg ha preannunciato un’offerta al Napoli, una cifra con i bonus vicina ai 9 milioni e un contratto da circa 4 milioni a stagione. Reina è molto allettato, anche se il Psg gli ha fatto capire che lo aspetterebbe anche a parametro zero. Ma Pepe, pilastro indiscutibile per Sarri, è rimasto molto male per il rinnovo non arrivato, almeno per un’altra stagione, rispetto al contratto in scadenza. Il Napoli ha intenzione di fare muro e chiederà di rispettare l’impegno fino al prossimo giugno. Ma andrà ripristinato un rapporto sereno, per il bene di tutti.

Foto: Twitter Napoli