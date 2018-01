Il retroscena: perché con Babacar al Sassuolo il Napoli può ancora sperare per Politano 

Fumata nera, oggi, per Politano al Napoli. Ma il mercato chiude alle 23 e intanto la Juve ha ottenuto quanto voleva, portare la pratica fino alle ultime ore. L’operazione Babacar in stato avanzato è molto importante perché il Sassuolo, prima delle ultime valutazioni su Politano, avrebbe voluto fare un altro colpo in attacco. E poco importa che Babacar abbia altre caratteristiche, punta centrale, rispetto a Politano. Il Sassuolo spende e poi può sempre decidere di fare cassa. Magari facendo un ultimo tentativo per D’Alessandro, comunque portando a casa un attaccante di assoluta qualità come Babacar. Ecco perché il Napoli può ancora sperare per Politano. Bisogna soltanto vedere se il Sassuolo si accontenterà di 22-23 milioni con i bonus, oppure se giocherà al rialzo. Ma con Babacar che impone una spesa importante tra cartellino e ingaggio…

Foto: Twitter Sassuolo