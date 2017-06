Il retroscena: Paletta ha scelto Mihajlovic. Già tra mercoledì e giovedì…

Gabriel Paletta ha scelto Mihajlovic, confermato quanto svelato nella giornata di ieri. Il Toro aspetta per lunedì l’arrivo del portiere Salvatore Sirigu, ma vuole regalarsi un difensore di esperienza come l’attuale specialista del Milan. Il suo agente giustamente frena, ma di sicuro non può negare l’esistenza dei colloqui molto ben avviati. Al punto che tra mercoledì e giovedì potremmo già entrare nel vivo dell’affare: il difensore ha un contratto in scadenza tra un anno, i granata gli propongono un altro anno più opzione, oppure direttamente un triennale. Il Milan ha dato il via libera, ora il Toro vuole perfezionare l’arrivo di Paletta.