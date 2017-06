Il retroscena: Ounas vuole il Napoli. No stop con il Bordeaux. Il cartellino…

Adam Ounas vuole il Napoli, ha scelto il Napoli. Tutto questo malgrado le smentire (comprensibili) dell’entourage e l’inserimento della Roma negli ultimi giorni. Si lavora no stop con il Bordeaux che chiede una cifra superiore ai 6-7 milioni più bonus che il club di De Laurentiis ha messo sul piatto. Ma in qualche modo si arriverà a una soluzione. Per il Napoli Ounas è il profilo giusto che con Sarri potrebbe spiccare il volo verso la definitiva consacrazione. E non va escluso un doppio arrivo, come già raccontato: sempre vivo l’interesse per Berenguer.

Foto: Rmc Sport