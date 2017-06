Il retroscena: N’Zonzi-Juve, Ounas-Napoli, quando la volontà fa la differenza. Ora…

N’Zonzi vuole la Juve. Esattamente come Ounas vuole il Napoli. Due situazioni impostate, praticamente definite se ci riferiamo al desiderio dei diretti interessati. Presto dovrebbe arrivare il resto: tra contatti e missioni pronte, la Juve ha voglia di chiudere. Il Siviglia chiede la clausola da 40 milioni, la Juve offre 30, è pronta a salire fino a 35, male che dovesse andare verserebbe i soldi che consentirebbero al centrocampista di liberarsi. Saranno ore caldissime, esattamente come quelle di Ounas, con probabile incontro nei prossimi giorni. Il Bordeaux dice di non avere avuto proposte dal Napoli, finge sapendo di fingere. Il Napoli ha il sì totale di Ounas che ha spiazzato la Roma, compreso il tentativo giallorosso dei giorni scorsi. Quando la volontà, doppia volontà, fa la differenza: non resta che attendere…