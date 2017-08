Ventuno milioni. È la cifra che la Juve ha stanziato per arrivare a Keita Balde, potrebbe essere sufficiente. Anche Lotito ha capito che alla Lazio conviene consegnarsi, nelle intenzioni di Marotta ciò potrebbe accadere anche prima della Supercoppa. La Juve segue Keita dalla scorsa estate, e lo abbiamo raccontato, utilizzando la strategia di alzare un muro invalicabile. L’Inter ci ha provato e magari ci riproverà, ma in questo momento non esistono ottimi rapporti – come quelli tra Calenda e Sabatini – che tengano. Il Napoli? Ha fatto un tentativo destinato a sbattere contro un muro, malgrado un’offerta superiore a quella del club bianconero. Oggi soltanto l‘Inter può sperare in uno scenario diverso, ma Keita ha in testa la Juve. E gli hanno promesso un mega ingaggio non troppo lontano dai cinque milioni netti a stagione. La formula che si utilizza nei riguardi di chi ha un contratto in scadenza e deve respingere qualsiasi tipo di proposta della concorrenza.

Foto: zimbio.com