Il retroscena: Inter stregata da Inaki Williams. La situazione

Un vecchio obiettivo che è tornato di moda negli ultimi giorni. All’Inter piace moltissimo Inaki Williams, classe 1994 dell’Athletic Bilbao, uno dei talenti più puri e cristallini degli ultimi anni. Ci sono stati contatti negli ultimi giorni e nelle ultime ore. La situazione è chiara: l’Athetic è uno dei club più coerenti al mondo quando bisogna rispettare le clausola. Puoi provare a chiedere sconti, ma molto spesso resti a spasso. Per Williams la clausola è di 50 milioni, per Suning non sarebbe un problema ma ci sono valutazioni in corso. Nel 4-2-3-1 Williams (papà ghanese, mamma liberiana, passaporto spagnolo) ha giocato sia a destra che a sinistra, lui nasce attaccante centrale ma ha dovuto inchinarsi al prolifico Aduriz. Qualità fantastiche, calciatore moderno pronto a sacrificarsi per la squadra. Alla ricerca di esterni offensivi, aspettando le evoluzioni in uscita, Inaki (sarebbe all’occorrenza anche il vice Icardi) entra di prepotenza nella lista dell’Inter. Dai sondaggi di un mese fa, ai contatti degli ultimi giorni: situazione da monitorare.

Foto: Marca