Il retroscena: Ilicic-Samp, ecco perché l’agente si è indispettito. L’Atalanta…

Ilicic alla Samp rischia di saltare per colpa di… Sneijder. A meno di 24 ore dalle visite già concordate la scorsa settimana, malgrado l’accordo totale con la Fiorentina a 4 milioni più un paio di bonus. Cos’è accaduto? Esattamente questo: dopo aver letto della suggestione Sneijder, l’agente di Ilicic (si chiama Amir Ruznic) ha chiesto spiegazioni, notando l’atteggiamento di chi stava provando a prendere tempo. Poi la Samp ha deciso di rinunciare a Sneijder, più che altro per volontà di Giampaolo, ma nel frattempo il continuo traccheggiare ha indispettito l’entourage di Ilicic. Malgrado le visite già concordate. L’inserimento dell’Atalanta è stato deciso e può provocare il ribaltone. La Fiorentina non è stata ancora avvertita, aveva già preparato i bolli. Ma per colpa di… Sneijder la Samp rischia la beffa, all’interno di una vicenda di sicuro non gestita bene.

Foto: dailystar.co.uk