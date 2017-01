Il retroscena: Gabbiadini, sempre pole Southampton. Ma la cifra…

Manolo Gabbiadini ha scelto la Premier League da tempo, dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso per rimettere in pista club diversi. E come vi stiamo raccontando da giorni il Southampton si sta sbattendo più di altre società per arrivare alla quadratura del cerchio. Quadratura che però è lontana: offerta di 14-15 milioni con minimi bonus, richiesta sopra i 20 per attestarsi eventualmente a 20 milioni. Manca una settimana alla fine del mercato, la sensazione è che si vada agli ultimi giorni, se basteranno. Fine gennaio come fine agosto quando non si cavò un ragno dal buco. Possibile che Gabbiadini debba vivere in questa modo la sua stagione?

Foto: zimbio.com