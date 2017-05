Il retroscena: Fiorentina, Vitor Hugo in coppia con Astori esclude Acerbi

Vitor Hugo alla Fiorentina. Non più una notizia, ma una certezza. In attesa dello sbarco in Italia del difensore centrale, dopo che con il Palmeiras sono stati raggiunti tutti gli accordi. La Fiorentina ha scelto la coppia Astori-Vitor Hugo, ecco perché tutte le voci su Acerbi sono destituite di fondamento. Il centrale lascerà il Sassuolo, come ha dichiarato, valuterà diverse proposte (alcune dall’estero), ma non è entrato in orbita Fiorentina e non ci entrerà nei prossimi giorni. Astori più Vitor Hugo: i viola hanno scelto, in modo definitivo.