Il retroscena: Eysseric-Fiorentina, il Nizza sta cedendo. Nei prossimi giorni…

La Fiorentina ha scelto Valentin Eysseric, perfettamente ricambiata dall’esterno offensivo classe 1992. Una trattativa destinata a decollare nei prossimi giorni, dopo i proficui contatti delle ultime ore. Eysseric vuole fare un’altra esperienza, il Nizza sta cedendo, soprattutto in virtù della situazione contrattuale con scadenza nel 2018. Il club francese ha proposto il rinnovo, ma fin qui senza spiragli. La Fiorentina si è inserita contando sulla volontà dell’esterno offensivo e del suo entourage, nei prossimi giorni si entrerà nel vivo. Partendo da una base di 3,5-4 milioni e aggiungendo eventuali bonus. Le caratteristiche sono considerate di assoluta qualità, per mettere a disposizione di Pioli una pedina interessante per gli ultimi 30 metri.

Foto: L’Equipe