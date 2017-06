Il retroscena: De Sciglio ha un chiodo fisso, solo la Juve. Per Allegri…

Adesso la Juve pensa alla Champions, molto presto si dedicherà alle situazioni di mercato che ha impostato da tempo. Nel frattempo c’è stato un altro vertice per Mattia De Sciglio, quest’ultimo ha ribadito di avere un chiodo fisso, la Juve. Al punto che non prenderebbe in considerazione altre ipotesi. Chi rappresenta De Sciglio aspetta che passi Cardiff per poi magari organizzare un incontro tra Milan e Juve, in questo momento non vengono valutate altre possibilità. Soltanto se il Milan si mettesse di traverso o se ricevesse un’offerta superiore dall’estero, gli scenari potrebbero cambiare. De Sciglio ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, per Allegri sarebbe la soluzione migliore semplicemente perché potrebbe utilizzarlo sia sulla fascia destra che sulla corsia di sinistra.

Foto: sito ufficiale Milan