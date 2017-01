Il retroscena: Crotone, fiducia per Gnoukouri. E su Budimir…

Il Crotone aspettava per oggi la risposta di Assane Gnoukouri, il giovane centrocampista ivoriano inseguito da tempo per rimpolpare la mediana di Nicola, come anticipatovi. Risposta che non è ancora arrivata, semplicemente perché prima di partire in prestito il 20enne specialista vorrebbe sistemare il contratto con l’Inter. La fiducia del Crotone resta alta, già domani attesi segnali che potrebbero essere decisivi. Capitolo Budimir: la Sampdoria sa che l’ariete croato in Calabria avrebbe la possibilità di rilanciarsi, oltretutto non avrebbe problemi di ambientamento dopo essere stato indiscusso protagonista nella cavalcata della scorsa stagione. Il club blucerchiato non vorrebbe togliere un’alternativa in più in avanti a Giampaolo, ma la posizione di Budimir, che nei giorni scorsi come riferito ha già detto sì al Crotone, potrebbe essere riconsiderata.