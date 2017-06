Il retroscena: Conti-Milan, strada spianata, la possibile cifra. Malgrado Sartori…

Andrea Conti vuole fortissimamente il Milan, con tutta la gratitudine possibile e immaginabile per l’Atalanta. Il suo agente Mario Giuffredi ha raggiunto l’intesa sulla base di un quinquennale da due milioni netti a stagione a salire. Stretta di mano, soltanto Milan. Tutto questo per evitare qualsiasi ritorno, per esempio quello dell’Inter che aveva provato a inserirsi e a chiedere tempo fino ai primi giorni della prossima settimana. Molto presto Milan e Atalanta si vedranno, è un’operazione che si può chiudere per 23-24 milioni, ben oltre il tetto dei 20 milioni stabilito dall’Atalanta. Si valuterà un’eventuale contropartita tecnica, ma sono dettagli. Tutto questo malgrado le frenate del presidente Percassi, che aveva detto sostanzialmente le stesse cose per Gagliardini, e del direttore sportivo Sartori, che ha perso potere dallo scorso autunno, ovvero da quando Gasperini ha ribaltato con i fatti la sua campagna acquisti. E’ giusto che l’Atalanta chieda la giusta valutazione del cartellino, ma è anche giusto che Conti, che oggi a Bergamo guadagna 300mila euro, spicchi il volo verso il Milan. Non è soltanto un problema di soldi e di ingaggio, ma basta e avanza considerare le cifre per capire che sarà quasi impossibile trattenere un gioiello che – giustamente – l’Atalanta vorrà farsi pagare bene. E il Milan è pronto…

Foto: zimbio.com