Il retroscena: Aubameyang-Mirabelli, quel faccia a faccia milanese di maggio. Da domani…

Una dolce ossessione chiamata Aubemayang. Il Milan vuole fare di tutto e di più prima di arrendersi. Appuntamento in Cina con il Borussia Dortmund, l’amichevole momento giusto per sbloccare? Può essere, ma prima possono accadere un paio di cose. La prima: far scivolare il mercato cinese, chiusura prevista il 15 luglio per negare qualsiasi tentazione all’attaccante. Certo, dopo quella proposta monstre da circa 30 milioni a stagione avrebbe dovuto accettare se fosse stato convinto, ma non si sa mai, i rilanci sono sempre dietro l’angolo. La seconda cosa: questi giorni sono importanti per fare un po’ di cassa in entrata, da Bacca (Marsiglia?) a Niang (Torino o Premier?), passando per Lapadula. Suso? Discorso per ora delicato: è del Milan, giusto non disturbare, ha un contratto non lungo (scadenza 2019) che in qualche modo dovrà essere prolungato. Altrimenti, spifferi. Nel frattempo il Milan, da gennaio e quindi prima del closing, ha fatto almeno cinque-sei viaggi per Aubameyang: Mirabelli da solo, Mirabelli e Fassone in coppia, Fassone da solo. E poi… E poi c’è stata – lo scorso maggio – una rimpatriata molto segreta dalle parti di Milano, un faccia a faccia con l’attuale direttore sportivo rossonero che per Aubameyang venderebbe casa. Ai tempi dell’Inter Mirabelli avrebbe voluto prenderlo per 40 milioni (era quella la valutazione), oggi metterebbe sul piatto una cifra quasi il doppio più alta. L’ingaggio? Se Aubameyang si illumina, si può arrivare a 8-8,5 a stagione più bonus: il Milan lo sa. E quel faccia a faccia milanese ha incoraggiato perché il ragazzo tornerebbe anche volentieri. Prima, però, giusto lavorare perché si verifichino tutte le condizioni, aspettando che il mercato cinese chiuda. Con tutti i rischi del caso, inutile far finta di nulla. Oggi Kalinic, con la sua voglia di Milan, deve portare solo pazienza.

Foto: The Indipendent