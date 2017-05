Padelli saluta il Toro: “Quattro anni importanti, lascio persone meravigliose”

È il giorno degli addii dei portieri in casa Toro. Dopo quello di Joe Hart, arrivano anche le parole di commiato di Daniele Padelli, che ha parlato così ai microfoni di Torino Channel: “Sono stati quattro anni importanti che mi hanno permesso di stare nel calcio che conta: nei primi tre da titolare, quest’ultimo no. Ma ho fatto parte di un grande gruppo e mi sono tolto tante soddisfazioni. Il Torino mi mancherà molto, mi ha dato moltissimo a livello umano. Lascio persone meravigliose alle quali voglio bene, dai compagni ai magazzinieri, a chi lavora nell’ombra, proprio tutti”. Nel futuro di Padelli, com’è noto da tempo, c’è il trasferimento all’Inter a parametro zero.

Foto: zimbio.com