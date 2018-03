Milan: nel girone di ritorno si viaggia a velocità da scudetto. I numeri

In Europa League è andata come andata, con allegate comprensibili polemiche per l’errore marchiano sul rigore concesso a Welbeck che ha tagliato le gambe ai rossoneri nel secondo atto contro l’Arsenal. Ma in campionato il Milan di Rino Gattuso continua a marciare a marce elevatissime. Nel girone di ritorno, Cutrone e compagni hanno lasciato per soltanto 2 punti su 27, in occasione del pareggio di Udine. Per il resto otto vittorie, sulla pelle di Crotone, Cagliari, Lazio, Spal, Sampdoria, Roma, Genoa e, storia di oggi, Chievo. Per un totale di 17 gol fatti e 5 subiti. Nel pomeriggio, contro la compagine di Maran, il Milan ha retto psicologicamente al cospetto dell’uno-due griffato Stepinski-Giaccherini che avrebbe potuto affossare chiunque. Ringhio l’ha vinta inserendo la seconda punta, André Silva, dopo aver già corretto il tiro in corso d’opera provando anche la difesa a tre. A conferma di doti tattiche indiscutibili, senza dimenticare l’aspetto della gestione del gruppo con il segnale, inequivocabile, lanciato a Kalinic, non convocato per non aver dato il massimo in allenamento. Tornando ai numeri, il Diavolo viaggia alla stessa media-scudetto della Juve capolista, che di punti (con una partita in più) ne ha conquistati 28 su 30, fermandosi soltanto ieri sera contro la Spal. E al rientro dopo la sosta all’Allianz Stadium è in programma proprio Juventus-Milan.

Foto: sito ufficiale Milan