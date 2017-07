Mario Rui al Napoli: la verità sulle cifre, gli obblighi e le certezze sempre avute

Mario Rui giocherà nel Napoli. Questa è l’unica cosa che conta, all’interno di ricostruzioni opinabili e fantasiose. Chi non si era accorto della trattativa, ha inventato rotture mai esistite. Infatti il laterale portoghese è atteso lunedì per le visite. Subito dopo si metterà a disposizione di Sarri a Dimaro. In fondo non è passato troppo tempo dai primi giorni di preparazioni della squadra azzurra… Le cifre: prestito oneroso tra i 2 e i 2,5 milioni, riscatto obbligato alla prima presenza, 10 milioni il costo complessivo dell’operazione, bonus compresi. La Roma sapeva che avrebbe risolto, è andata davvero male a chi non si era accorto della trattativa per Mario Rui al Napoli, e soprattutto a chi aveva parlato di rottura nel primo pomeriggio per poi essere goffamente smentito poche ore dopo.

Foto: zimbio