Manolas, lo Zenit non rilancia. Ora…

Monchi e Baldissoni di rientro in Italia, con lo Zenit non è stata trovata la quadratura per il trasferimento per il trasferimento di Kostas Manolas alla corte di Mancini. La Roma, come già avvenuto per Salah, cerca di capitalizzare al massimo: è partita da una richiesta elevata, prossima ai 40 milioni, mentre i russi ne hanno messi sul piatto 30 più bonus. La distanza in questo momento esiste, specie perché il club di San Pietroburgo oggi ha manifestato l’intenzione di non rilanciare. Naturale gioco delle parti? Probabile, il mercato funziona così. Tenendo presente che andrà verificata la posizione del difensore greco, che in Russia andrebbe a guadagnare di più (3,5 più bonus a stagione). Ora resta da capire se collimeranno le volontà di tutte le parti interessate, al fine di venirsi incontro. Formalmente è stand by, ma sotto traccia si continuerà a lavorare no stop.

Foto: Instagram Manolas