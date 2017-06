L’indiscrezione: Salah, il Liverpool porterà una super offerta. E poi la Roma…

Salah e la Premier League. Dalla nostra indiscrezione a sorpresa di quattro giorni fa all’irruzione del Liverpool per una situazione che porterà a nuovi sviluppi. Ci risulta che il Liverpool porterà una super offerta, come minimo la alzerà per avvicinarsi almeno ai 40 milioni. Tutto nasce dalla volontà di assicurare a Klopp una pedina ritenuta perfetta per il suo sistema di gioco e per la Premier in generale. Senza trascurare la forte volontà di Salah di tornare in Premier, una scelta interiormente fatta prima della conclusione della stagione. Starà poi alla Roma accettare o meno, in condizioni normali una come Salah dovrebbe essere pedina imprescindibile, ma poi bisogna fare i conti con quelle che sono le aspirazioni del diretto interessato. In caso di cessione la Roma valuterà due strade: una, come già raccontato, porterà a Berardi (valutazione alta) pupillo di Di Francesco; l’altra a Driussi.

Foto: Guardian