L’indiscrezione: dopo Rincon, ultimo assalto Toro a Donsah

Tomas Rincon e il Torino: una trattativa che da giorni veniva data in dirittura d’arrivo sui quotidiani e ormai, dopo l’incontro di oggi, sostanzialmente perfezionata, al punto che il centrocampista venezuelano è atteso dai granata per le visite, nessuna sorpresa. Con l’addio di Benassi, passato alla Fiorentina, Mihajlovic però aspetta in dote dal mercato un altro interprete per la mediana. Il Bologna continua a resistere per Donsah, ma verrà lanciato un ultimo assalto al ventunenne centrocampista ghanese: tra domanda e offerta ballano 1,5-2 milioni di euro, distanza sulla carta non incolmabile.