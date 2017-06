L’indiscrezione: Reina-Napoli, per ora non ci sono sbocchi. Tra Leno e Neto…

Il Napoli pensa sempre a prendere due esterni offensivi, Ounas e Berenguer, mentre stanno andando avanti i negoziati per il prolungamento del contratto di Ghoulam. Ma a tenere alta l’attenzione è la situazione che chiama in causa Reina: malgrado le parole recenti del papà, non ci sono state novità rispetto al contratto in scadenza nel 2018. Anzi, per il momento prevale il gelo. Nelle ultime ore nuovi contatti con gli intermediari per Leno, portiere del Bayer Leverkusen, valutazione non inferiore ai 18 milioni. Resta in lizza anche Neto che lascerà la Juve e che sarebbe il disperato piano B del Milan se non rinnovasse Donnarumma, priorità assoluta del club rossonero.

Foto: Twitter Napoli