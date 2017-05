L’indiscrezione: Nedved ha portato Schick dalla parte della Juve. Adesso…

Un lavoro rapido, assolutamente competitivo, quello di Pavel Nedved per convincere Patrik Schick a scegliere la Juve. A conferma che l’Inter, pur essendosi mossa per prima, non era a un passo dal traguardo come era stato raccontato. La Juve ha anche scelto gli intermediari giusti, tutto questo ha portato Schick dalla parte dei bianconeri. Adesso è probabile che il prossimo incontro serva per chiudere: tutti pagherebbero la clausola da 25 milioni, quella clausola non si tocca, il passaggio decisivo potrebbe essere quello di lasciare l’attaccante alla Samp per un’altra stagione. Il suo agente Paska ha incontrato Monaco e Tottenham, il profilo piace molto a Berta (legato a Simeone): contano le firme e gli accordi definitivi, ma la Juve ha in mano un jolly da giorni.

Foto: sito ufficiale Samp