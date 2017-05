L’indiscrezione: Napoli, resta Ounas la pista più concreta. Su Berenguer…

Il Napoli cerca, con calma, un esterno offensivo che possa essere una valida alternativa a Callejon. Come raccontato più volte, è Ounas del Bordeaux il nome più concreto, un profilo classe ’96 che è stato promosso, con i primi contatti tra i club. L’interesse per Alex Berenguer è un’anticipazione di Marca, esattamente alle 21,34 di ieri. Stiamo parlando di un attaccante esterno classe ’95 dell’Osasuna, con una valutazione molto più alta rispetto a Ounas. La fonte è spagnola e la fonte andrebbe rispettata anche da chi raccatta notizie, arriva dopo e si attribuisce “nomi nuovi” non di competenza. Maghetti like…

Foto: rmcsportcom