Lo Zenit ha fatto un semplice sondaggio per Murillo. Per il momento non approfondito e non è detto che i discorsi vacano avanti. L’Inter chiede almeno 13 milioni più bonus, lo Zenit vuole riflettere prima di scegliere il nuovo difensore. Ci sono alcune piste all’estero, in realtà Mancini ha preso malissimo il dietrofront di Manolas, un voltafaccia che non si sarebbe aspettato dopo la grande proposta fatta.

Foto: zimbio