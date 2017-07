L’indiscrezione: Mario Rui-Napoli, si chiude. Sarri lo avrà a Dimaro

Mario Rui al Napoli, affare in chiusura. Una trattativa nata a sorpresa, magari sottovalutata da qualcuno, ma che sta per entrare nella fase decisiva. Il Napoli potrebbe chiudere a 9 milioni più 2 di bonus, ma sono dettagli. Anche poco fa ci sono stati contatti con Monchi, direttore sportivo della Roma, siamo a un passo dalla definizione. E, come raccontato, verrà esaudita la richiesta di Sarri che avrebbe voluto Mauro Rui già nei primi giorni del ritiro di Dimaro.

Foto: sito ufficiale Roma