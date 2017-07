L’indiscrezione: Mancini non è convinto di Bonifazi. E su Murillo…

Dopo il naufragio Manolas, lo Zenit è sempre alla ricerca di un difensore centrale, lo ha confermato nelle scorse ore il ds del club di San Pietroburgo. Quello di Kevin Bonifazi è uno dei nomi presenti nella lista: il giovane specialista classe 1996, reduce dalla cavalcata con la Spal e che il Toro ha già provveduto a blindare fino al 2022, però non convince del tutto Roberto Mancini che propenderebbe per un profilo più esperto. Murillo? Un obiettivo di vecchia data (ve ne parlammo l’estate scorsa) per il quale lo Zenit ha effettuato un sondaggio nei giorni scorsi. Le valutazioni sul colombiano dell’Inter proseguiranno nei prossimi giorni, fermo restando che sul radar dei russi, che presto scioglieranno le riserve, oltre a Bonifazi e Murillo ci sono anche altri elementi…non militanti in Serie A.