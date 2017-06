L’indiscrezione: l’Inter chiede a Conti di aspettare fino a martedì. Ma il Milan è già in volo

Le prossime ore possono essere decisive per il trasferimento di Andrea Conti al Milan. Ci sarà un incontro nel pomeriggio tra il suo agente Mario Giuffredi e il club rossonero, l’Atalanta ne è già al corrente dalla scorsa settimana. La valutazione è di circa 25 milioni, ma si può lavorare per un piccolo sconto. Innanzitutto il Milan vuole raggiungere le intese definitive con il laterale, in procinto di partire con l’Under 21 per disputare gli Europei. E la sua aspirazione sarebbe quella di avere le idee chiare per il futuro nel giro di pochi giorni. Ha scelto il Milan in modo convinto, ora si lavorerà sul contratto ma sono state già messe le basi: quinquennale da circa due milioni a stagione, più o meno come Kessie. Il Milan ha fretta, c’è un particolare che lo conferma: nelle ultime ore direttamente dalla Cina l’Inter ha chiesto di pazientare fino a martedì prossimo. Ma il Milan è in volo e non intende perdere tempo.

Foto: zimbio.com