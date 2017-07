L’indiscrezione: Keita, prove di dialogo tra Lotito e Agnelli. La concorrenza…

Meno di un anno alla scadenza del contratto. Il tempo che passa viaggia a favore di Keita Balde, non certo della Lazio. Keita ha in testa la Juve, anche se negli ultimi giorni ci sono stati nuovi sondaggi da parte dell’Inter, alla luce dell’eccellente rapporto tra Sabatini e Calenda. Il Milan ha fatto altre scelte, almeno per ora. E nel frattempo ci sono prove di dialogo tra Lotito e Agnelli: il rapporto è buono, si sta provando a ragionare. La Juve ha messo sul piatto la possibilità di aggiungere Pjaca, magari per un prestito biennale, oltre a un sostanzioso conguaglio. Pjaca oggi è infortunato, tornerà verso novembre. La Lazio riflette, ma i giorni che passano vanno a favore di Keita. E non certo di Lotito, la scadenza del contratto si avvicina sempre più. E se non si trovasse una soluzione entro fine agosto, in assenza di un rinnovo oggi non pronosticabile significherebbe (o quasi) perdere Keita a zero.

Foto: zimbio