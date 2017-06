L’indiscrezione: Di Gennaro proposto al Milan? A un altro Milan… Ora è pressing Spal

Solo per chiarezza. Chi fa filosofia dicendo che Davide Di Gennaro, in scadenza di contratto con il Cagliari, era già stato proposto al Milan rispondiamo così. Certo, Di Gennaro era sta proposto a gennaio al Milan, ma era un altro Milan, per fortuna quel Milan non c’è più. E oggi non è mai esistita mezza possibilità, al punto che Tullio Tinti neanche lo ha proposto. Questo solo per chiarezza e per non fare confusione. Confermiamo invece quanto anticipato ieri (le fonti?), ovvero che il pressing della Spal è incessante, con possibilità di riuscita.

Foto: zimbio