L’indiscrezione: Emerson Palmieri-Chelsea, trattativa sempre più spedita. La Roma chiede…

La trattativa per Emerson Palmieri al Chelsea procede in modo sempre più spedito. Al punto che i contatti tra il suo agente Garcia e il club londinese porteranno a un summit che – con le ultime indicazioni della Roma – prevedono la fumata bianca. Garcia aveva speso parole al miele per Conte, la Roma ha la necessità di vendere e per l’esterno sinistro chiede di avvicinarsi il più possibile, tra bonus e parte fissa, ai 25 milioni. Una trattativa, almeno per il momento, staccata dall’eventuale futuro di Dzeko al Chelsea, al punto che si siamo entrati completamente nel vivo. Emerson Palmieri è stato a lungo nella lista della Juve, ma condizionato al futuro di Alex Sandro. Ora il Chelsea entra nel vivo.

Foto: Twitter ufficiale Roma