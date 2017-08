Discorsi sempre in corso tra Inter e Valencia: quasi sdoganato Murillo, in attesa dell’ultimo via libera direzione Mestalla, adesso l’attenzione è concentrata maggiormente sul triangolo Kondogbia-Cancelo-Garay. Ieri vi avevamo detto che il centrocampista francese spinge per il Valencia: i nerazzurri chiedono l’obbligo di riscatto, oppure un prestito molto oneroso, e quanto alla valutazione del cartellino siamo di poco sotto i 30 milioni. Avevamo aggiunto che nei giorni scorsi all’Inter, per Kondogbia, era stato proposto in cambio Cancelo. Sono arrivate, anche in queste ore, conferme totali al riguardo, fermo restando che il Valencia per il laterale portoghese ha alzato l’asticella, dopo aver detto no ai 30 milioni proposti dal Tottenham. Resta comunque una base potenziale sulla quale i due club continuano a lavorare. Prima di concedere il foglio di via a Murillo, l’Inter vorrebbe assicurarsi il sostituto: per Garay vi avevamo preannunciato la richiesta in prestito, sul centrale difensivo argentino c’è sempre lo Spartak Mosca (pronto a prenderlo a titolo definitivo) ma la situazione ancora non si sblocca, anche per le valutazioni familiari in atto. L’Inter ha sondato Mangala, piace Foyth come segnalato da giorni (ma c’è il Psg), mentre per Kimpembe bisogna aspettare le valutazioni dello stesso club francese. L’incrocio Murillo-Kondogbia-Cancelo-Garay: tra conferme e riflessioni.