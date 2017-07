Juve, c’è un aereo in partenza. Conto alla rovescia per Bernardeschi

La Juve partirà giovedì per la tournée e spera di chiudere l’operazione Bernardeschi. In modo da permettere ad Allegri di poterlo conoscere e utilizzare già nel corso delle prime amichevoli lontano dall’Italia. Riepiloghiamo: la Juve ha Bernardeschi in pugno e un accordo con la Fiorentina che va soltanto perfezionato. La base da 40 milioni è stata assicurata, si lavora sui bonus. E l’eventuale contropartita tecnica verrebbe affrontata soltanto in un secondo momento, almeno questa è l’intenzione attuale. Bernardeschi e la Juve: da domani conto alla rovescia.

Foto: Daily Express