Inter aggrappata a Schick: la cronistoria della giornata

L’Inter resta aggrappata a Patrik Schick dopo una giornata di riunioni interne e incontri prevedibili con l’entourage dell’attaccante. In questi ultimi tempi vi abbiamo ribadito, quasi fino alla nausea e malgrado altrove sostenessero il contrario, che l’Inter sul talento della Sampdoria ha sempre mantenuto il controllo, forte del totale gradimento del diretto interessato che ha molto apprezzato il comportamento dei nerazzurri nella fase più complicata della sua estate, quella post naufragio Juve con allegato stop imposto dai medici in attesa di ricevere l’idoneità. Un gradimento ribadito anche nel corso degli incontri che si son conclusi poco fa. E la giornata appena terminata non ha fatto altro che confermare la nostra tesi. Prima il vertice interno che vi avevamo preannunciato, dal quale è emerso che per l’Inter Schick è una priorità, ragion per cui per il momento altre operazioni per l’attacco sono state messe in stand by (tenendo presente che Karamoh aspetta sempre i nerazzurri). Lo snodo a questo punto è soltanto uno: si aspetta il definitivo via libera di Suning per garantire pienamente la Samp sull’obbligo di riscatto, con pagamento anticipato per il prestito e il più possibile dilazionato per il resto. La cifra è quella nota: tra i 36 e i 37 milioni, condizioni che possono cambiare in base alla maggiore o minore rapidità del pagamento. La Roma? Per il cartellino di Patrik offre di più, appena un po’, ma la volontà del giocatore – secondo il classico cliché – può risultare determinante. Una volta messe a punto le strategie, Ausilio e Sabatini hanno incontrato a cena gli agenti della punta classe 1996. Un vertice nel quale è stato comunicato ai manager l’esito della riunione interna e, pertanto, confermata l’assoluta volontà di perfezionare l’operazione Schick. I tempi? Entriamo nell’ultima settimana di mercato, l’estate di Schick non è stata facile ma, alla fine di questa lunga giornata, la fiducia relativa al suo trasferimento in nerazzurro è aumentata ulteriormente. L’Inter ha capito che non poteva più aspettare, adesso non resta che attendere l’ultimo sì della proprietà. Morale: l’Inter prima fa, meno rischia.

Foto: sito ufficiale Samp