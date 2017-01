Il retroscena: Juve, da Lemina a Hernanes passando per Luiz Gustavo. Le ultime

Ore di valutazione in casa Juve, avuto riguardo al centrocampo. Lemina è tornato infortunato dalla Coppa d’Africa, il bollettino diffuso dal club bianconero – con rinvio ad ulteriori verifiche – non è stato rasserenante, anche perché la schiena è una zona delicata. Per quanto riguarda Hernanes, il Genoa ha forzato ulteriormente i tempi (nella convinzione di sbaragliare la concorrenza del Fenerbahce) e adesso aspetta l’ultimo sì del centrocampista brasiliano, con il placet della Juve. Con il Profeta in uscita e Lemina in infermeria, la Juve dovrebbe chiaramente fare qualcosa in entrata. Come già raccontato, questa è una settimana decisiva per Luiz Gustavo, il mediano che reputa chiuso il suo ciclo al Wolfsburg e per il quale la Juve ha riallacciato i contatti la settimana scorsa. Molto dipenderà dalla posizione del club tedesco, dal momento che Luiz Gustavo ha un contratto in scadenza nel 2018 e procrastinare all’estate la soluzione del rebus potrebbe essere controproducente.