Il retroscena: Juve, altri contatti per Cancelo. Per Neto concesso lo sconto al Valencia perché…

La Juve è fortemente concentrata su Bernardeschi e Douglas Costa, i due famosi esterni offensivi da regalare a Max Allegri. La prossima settimana sarà importante in questa doppia direzione, ma nel frattempo il club bianconero continua a pensare agli altri reparti. Oggi ci sono stati nuovi e importanti contatti con gli intermediari Joao Cancelo, laterale classe 1994 del Valencia. Comunitario, di prospettiva e pronto per la grande ribalta: potrebbe essere lui la soluzione ideale, aspettando De Sciglio e dopo aver valutato l’opzione Danilo con Darmian oggi più defilato. Emerge un interessante retroscena: la Juve ha sempre valutato il cartellino di Neto non sotto i 10 milioni più bonus. Lo sconto al Valencia potrebbe essere un indizio importante sulla strada che porta a Cancelo.