Il Fenerbahce a Casa Milan: nuovo assalto a Gomez. E Sosa…

Una delegazione del Fenerbahce ha appena raggiunto Casa Milan: in agenda un importante incontro di mercato per Gustavo Gomez e José Sosa, entrambi in uscita dopo una sola stagione in rossonero. Confermate dunque le voci che circolavano da giorni in merito al difensore centrale paraguaiano, mentre il Principito interessa moltissimo anche ad un altro club turco, il Trabzonspor. Ore calde per Gomez e Sosa, il Fenerbahce è in Italia per andare all’assalto.